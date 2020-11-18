Автобус насмерть сбил пешехода на зебре в Омске

В обстоятельствах произошедшего разберется Госавтоинспекция. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

Сегодня утром на дорогах Омска произошел наезд на пешехода.

Как уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции, инцидент случился на проспекте Мира в районе дома №185/7 около 8:15. Ранним утром 50-летний водитель пассажирского автобуса марки "Хайгер" на заметил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину и совершил наезд. В результате 40-летняя омичка была доставлена в больницу, но врачам не удалось спасти ее жизнь, женщина скончалась.

В момент происшествия автобус был пуст и не находился на маршруте. Все обстоятельства и причины будут установлены после проверки.