Омского подрядчика, «отремонтировавшего» дорогу старыми материалами, будут судить

Дорогу в Калачинске за 3,8 млн рублей отремонтировали старым щебнем. Фото: УФСБ России по Омской области

В Омской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Артстрой+» Торчяна.

Расследование проводили по материалам, собранным сотрудниками ФСБ. Нерадивый подрядчик, выиграл конкурс на ремонт дороги в Калачинске на 3,8 млн рублей.

Однако выяснилось, что в качестве материала для основания проезжей части он использовал не качественный щебень, а отработанный материал, собранный при ремонте ж/д-путей.

Кроме того, проверка выявила и другие многочисленные нарушения, исправить которые невозможно. Теперь дорожное полотно придется снимать и все переделывать заново.

Торчян предоставил заказчику недостоверные документы об исполнении работ и смог получить и похитить всю причитающуюся по контракту сумму.

Более того, когда этими махинациями заинтересовались силовики, подельник Торчяна Саргсян попытался предложить сотруднику ФСБ взятку за закрытие уголовного дела и общее покровительство ООО «Артстрой+». Представителя подрядной организации задержали 28 декабря при передаче денег.

– Решением суда Саргсян А.С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу), – сообщает пресс-служба областного Управления ФСБ. – Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 1,4 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.