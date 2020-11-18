Омичка убила знакомого, который не хотел отпускать ее домой

Одного удара хватило, чтобы мужчина скончался. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Омске завершили расследование по делу женщины, убившей своего знакомого.

Как рассказали в пресс-службе следственного комитета, все произошло 21 августа 2020 года в одной из квартир на улице 10-я Чередовая. Омичку к себе в гости пригласил ее знакомый. Они провели вместе некоторое время, выпили, а после застолья женщина засобиралась домой. Но хозяин квартиры не собирался ее отпускать. Чтобы уйти омичка ударила знакомого в спину ножом. От полученного ранения он скончался на месте.

Сейчас расследование завершено. Омичка находится под домашним арестом и присматривает за несовершеннолетним ребенком. Ей может грозить до 15 лет лишения свободы.