Искусственный интеллект поможет геймерам выйти на новый уровень

Сейчас, пожалуй, как никогда прежде, люди нуждаются в быстром и бесперебойном интернете. Из-за пандемии образование в значительной степени перешло в онлайн, люди стали больше общаться в виртуальном пространстве. Кроме того, геймерам, независимо от реалий пандемии, бесперебойный интернет был важен всегда. Сегодня большинство игр работает через удаленные или облачные сервера, а важнейшую роль в формировании пользовательского опыта играет время доставки пакетов трафика. Обеспечить эту потребность и призвана новинка, которую представили компании «Ростелеком» и Huawei.

Роутер «Игровой RT-X», благодаря инновационным технологиям Huawei, минимизирует задержку передачи пакетов до и от игровых серверов и создает оптимальный режим доступа для всех пользователей, которые к нему подключены. Он уже поддерживает 18 наиболее популярных онлайн-игр, а разработчики работают над тем, чтобы добавить функцию ускорения облачных игр, которые так популярны у геймеров.

Этот суперсовременный гаджет хорошо сочетается с оптическими сетями доступа по технологии PON компании «Ростелеком». В «Ростелекоме» всегда выстраивали свою работу так, чтобы удовлетворять потребности клиентов и сегодня надежные высокоскоростные оптические сети доступа этой компании уже охватывают более 35 млн домохозяйств по всей стране. Предложение специальных сервисов и опций для геймеров — один из основных приоритетов оператора.

- Наша команда с 2016 года развивает в «Ростелекоме» экосистему сервисов для геймеров, которая основана на партнерствах с лидерами игрового рынка, - подчеркнул директор по развитию продуктов массового сегмента, куратор создания экосистемы цифровых сервисов для геймеров «Ростелекома» Артем Черменин. - Мы рады предложить нашим клиентам мощный роутер «Игровой», который обеспечит новый, более совершенный уровень гейминга. Этот роутер — результат плотной совместной работы команд «Ростелекома» и Huawei. С сегодняшнего дня им уже могут пользоваться абоненты десятков регионов страны, где наша компания построила сети по технологии PON, а в будущем году они станут доступны и для сетей FTTx. Новый роутер создаст техническую основу для более комфортной и результативной игры наших клиентов. Желаем всем абонентам-геймерам “Ростелекома” новых побед!

В свою очередь представителе компании Huawei высоко оценивают совместную работу по созданию суперсовременного гаджета.

- Мы благодарны «Ростелекому» за успешную совместную работу над этим инновационным продуктом, который вы уже сегодня можете опробовать у себя дома, — отметил директор департамента по работе с ключевыми клиентами Huawei в Евразии Дмитрий Трикоз. - Эта новинка имеет высокую важность как для профессиональных геймеров, так и для любителей, благодаря решению одной из важнейших проблем в игровом процессе - снижению задержки обмена данными. Сейчас мы продолжаем совместную работу с коллегами из «Ростелекома» и не только совершенствуем роутер «Игровой», но и разрабатываем новые продукты для дома и офиса.

Добавим, что роутер «Игровой RT-X» уже сейчас можно купить в рассрочку на сайте «Ростелекома». Разработчики обращают внимание, что устройство работает только на собственной сети PON.