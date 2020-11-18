Омич начал собирать деньги на открытие котокафе

В новом кафе котов планируют пристраивать в добрые руки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Неравнодушный к кошкам омич планирует открыть в Омске котокафе. Подобные заведения пытались работать и раньше, но закрылись. Сейчас ничего подобного в городе нет.

Александр Сыпченко объявил сбор средств на одной из краудфандинговых платформ на открытие котокафе. Причинами для такого решения стали любовь к кошкам и желание помочь хвостатым найти новый дом. Идея создания подобного заведения пришла к Александру после того, как он попытался помочь бездомному котенку. Все приюты оказались переполнены, а самостоятельные поиски новых хозяев не дали результатов. В итоге, котенка омичу пришлось оставить себе.

- Этот проект может помочь найти дом для многих кошечек, мы будем устраивать их в хорошие руки и брать новых питомцев. Тем самым освобождать места в приютах. Как только кафе выйдет в прибыль, следующий этап - это помощь приютам деньгами, - рассказывает о планах в работе заведения Сыпченко.

В планах у омича предоставлять посетителям возможность играть в настольные игры, посещать тематические вечера, просмотры фильмов, мастер классов и, конечно, общаться с котиками. Работу планируют организовать по принципу антикафе (когда посетители платят за время проведенное в заведении, а не за блюда. Из угощений в кафе будут чай, кофе и сладости.) Поддержать проект можно здесь.