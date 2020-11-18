Омского подростка, плеснувшего кислотой в лицо полицейскому, отправили в колонию

Агрессивного подростка приговорили к 2,5 года колонии. Фото: Архив "КП"

ЧП случилось в марте. В розыск был объявлен сбежавший из дома 17-летний омич. Потерпевший полицейский нашел его в одном из подъездов. Подросток испугался, что его вернут обратно домой, и плеснул в лицо правоохранителя ускусной кислотой.

Стражу порядка был причинен вред здоровью средней тяжести. Агрессивного подростка судили.

Его приговорили к 2,5 года колонии. Сторона обвинения пыталась обжаловать это решение. Но суд высшей инстанции оставил приговор без изменений, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.