Омские почтовики обработали более 11 млн платежей за коммунальные услуги

Также в отделениях города Омска есть возможность внести платеж за посещение детского сада, школы или спортивной секции. Более 360 муниципальных дошкольных учреждений на территории Омской области принимают родительскую плату через отделения почтовой связи. Совершить платеж можно в любом отделении, наиболее удобном по месторасположению, на руках остается чек, подтверждающий факт проведения платежа, а операторы связи помогут избежать ошибок при заполнении квитанций. С начала года принято более 10 тысяч подобных платежей.

Внести необходимые платежи за ЖКХ или детский сад можно и на дому с помощью почтальона, оснащенного мобильным почтово-кассовым терминалом. Вызвать сотрудника на дом можно по телефону контактного центра Почты России 8 800 1 000 000 (звонок бесплатный) или воспользоваться услугой при очередном визите почтальона. Данный сервис бесплатный. Все данные о принятых платежах с помощью мобильных почтовых устройств поступают напрямую в ресурсоснабжающее, образовательное и иное учреждение в режиме реального времени. Проведение платежа через терминал занимает несколько минут, по факту оплаты выдается чек. Также на дому можно оплачивать штрафы и налоги, страхование жизни и имущества, доставку мелких пакетов, подписку на любимые печатные издания и многое другое.