«Маршрутки проезжают мимо»: по вечерам омичи не могут добраться домой

Поздним вечером омичи не могут дождаться транспорта.

Очередной негодующий пост появился в соцсетях накануне. В нем омичи пожаловались на работу нескольких маршрутов в вечернее время в районе Нефтяников. Автор поста обратил внимание на то, что по вечерам поле 20:30 если и есть транспорт, то он проезжает мимо.

- Хочу обратить внимание на работу маршрутов 203 и 421. Звонили неоднократно самим перевозчикам, но реакции никакой. Проблема в том, что после 20:30 невозможно уехать с Лукьяновки в сторону Химика. Я работаю до 21:00. Люди и лично я бывает стоим по 40 минут. Они просто проходят по 3 штуки подряд мимо. Приходится ездить с пересадкой, - рассказывает автор.

Омичка недоумевает, почему должна пересаживаться, если есть прямые маршруты до нужной остановки. В комментариях нашлось много горожан столкнувшихся с такой же проблемой в этом районе.