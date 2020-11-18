Новые ограничения в Омске из-за коронавируса хотят принять уже на этой неделе

Уже на этой неделе в Омской области могут ввести новые ограничения Фото: vk.com

Уже на этой неделе в Омской области могут ввести новые ограничения. Предположительно, в пятницу, 20 ноября, пройдет заседание оперштаба. Одной из мер может стать запрет на проведение новогодних корпоративов в омских кафе, а также запрет работы Дедов Морозов по вызову. На этом настаивает Роспотребнадзор.

Правда, как за его соблюдением собираются следить власти, загадки. Добавим, что на прошлой неделе, комментируя возможное введения в Омске новых запретов, губернатор Александр Бурков сказал следующее:

- Будем смотреть за развитием эпидемиологической ситуации. Принимать решение о новых пакетах ограничительных мер будем коллегиально и с учетом мнения Роспотребнадзора на оперштабе.

Отметим, что в последние дни выросла и смертность от коронавируса. В один из дней от ковида скончалось 10 омичей.