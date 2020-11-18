Стоимость новой «Арены Омск» выросла до 14 миллиардов

Строительство "Арены Омск" может серьезно подорожать.

Строительство новой "Арены Омск" продолжается. Уже закончили работы с фундаментом и начали возводить первый этаж. Накануне стало известно, что на проект выделят дополнительное финансирование, хотя о трудностях с деньгами не сообщали.

Первоначальный проект предусматривал строительство ледовой арены за 10 миллиардов, значительную часть этой суммы взяли на себя "Газпром" и федеральный бюджет, но потом долю компании увеличили до 6,2 миллиардов. Теперь из резервного фонда РФ правительство выделит еще 2,4 миллиарда, их доля в финансировании вырастет до 7,4 миллиардов рублей. Правительство Омской области тоже внесет свой вклад 727 миллионов. Получается, общая стоимость арены вырастет до 14,3 миллиардов.

Председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов во время визита на стройплощадку заявил, что вопрос дополнительного финансирования проходит последнюю стадию согласования и деньги, скорее всего, выделят в ближайшее время.