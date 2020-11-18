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Король парковки: В одном из омских дворов водитель бросил машину на горке

Мнения омичей о водителе разделились
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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Вот так паркуются в Омске.

Вот так паркуются в Омске.

Фото: vk.com

Оригинальным способом решил припарковать свое авто водитель в одном из омских дворов. Он заехал на высокий газон задними колесами. Так что передняя часть иномарки осталась в кармане для стоянки. Из-за этого передний бампер почти касался асфальта.

Мнения о водители разделились. Одни иронизируют и уже прозвали его королем парковки. Омичи недоумевают, к чему такие сложности. На фото видно, что свободное место есть. Другие хвалят водителя за то, что он не стал занимать лишнее парковочное место.

- Когда приезжаешь поздно вечером в забитый машинами двор - еще и не так раскорячишься, - жизненно замечает в комментариях один из омичей.