Белый лист вместо предсмертной записки: Родные пропавшего омского врача боятся, что он покончил с собой

Мужчина работает в Муромцевской больнице. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Тревожная история из севера Омской области: там неожиданно пропал молодой детский врач. 23-летний Вадим Галуза работает педиатром в Муромцево. Накануне он ушел из дома на работу, но там так и не появился. Родные думают о самом плохом: в соцсетях они уже написали, что просто так мужчина бы не пропустил работу - был слишком ответственным.

Больше всего семья боится, что Вадим свел счеты с жизнью. Говорят, что в последнее время он находился в депрессии. У него были личные проблемы. К тому же дома мать обнаружила дома пустой лист бумаги. Возможно, медик хотел оставить предсмертную записку, но так и не решился.

Поиском врача занимаются родственники, волонтеры и полиция. Приметы Вадима: плотное телосложение, рост около 180 см. Был одет: в черную куртку, брюки или джинсы, черную шапку, черные ботинки.