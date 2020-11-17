Омичам в тяжелом состоянии не будут делать КТ для госпитализации в больницы

Губернатор провел рабочую встречу с новым главой минздрава. Фото: пресс-служба правительства Омской области

На встрече с губернатором Александром Бурковым министр здравоохранения Александр Мураховский сообщил, что пациенты с симптомами пневмонии, в том числе с COVID-19 в тяжелом состоянии, сейчас доставляются сразу в больницы без прохождения компьютерной томографии.

- Понятно, этим мы сокращаем время на госпитализацию тяжёлых больных, - подметил глава региона.

- Самое главное - уменьшаем летальность, потому что раньше через КТ удлинялось время поступления пациента в стационар из дома, и ряд последствий, - добавил Александр Мураховский.

Также, как рассказали в пресс-службе омского правительства, разработан и утвержден рекомендуемый врачам алгоритм проведения лучевой диагностики органов грудной полости пациентам с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Разработаны критерии, где наряду с компьютерной томографией в ряде клинических ситуаций, предусмотрено использование рентгенографии органов грудной клетки.