Омский аэропорт сократил количество рейсов до Москвы

Несколько популярных рейсов отменили. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В расписание полетов из омского аэропорта появились некоторые изменения. Отменили сразу несколько популярных у омичей регулярных утренних рейсов до столицы.

С 8 ноября по 20 декабря отменили пятничные и воскресные рейсы в 6:40 до Москвы. Также не будут летать и рейсы до Шереметьево с 13 ноября по 20 декабря, которые отправлялись из Омска в 6:50. Не получится попасть в столицу перед новогодними праздниками ежедневными рейсами "Аэрофлота", их отменили со 2 декабря по 1 января.

С перебоями будут отправляться самолеты до Санкт-Петербурга, они должны курсировать ежедневно, но насколько из них отменили. 18,23,26 и 30 ноября улететь в северную столицу у омичей не выйдет.

Все международные вылеты из Омска по-прежнему остаются под запретом.