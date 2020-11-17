Житель Омской области обманул банкомат и зачислил лишние деньги на карту

Исилькулец получил деньги на счет, хотя наличка осталась при нем. Фото: Олег ЗОЛОТО

Необычное дело о мошенничестве рассмотрели в Исилькульском районном суде. Там местному жителю удалось обмануть банкомат и получить на счет небольшую сумму денег, которые он не собирался вносить.

В материалах дела рассказывают, что мужчина выбрал для аферы один из банкоматов в здании местного вокзала. Он намеряно вызвал сбой в системе при зачислении денег на счет. Техника решила, что клиент внес на счет 6 тысяч, и зачислила их на счет, хотя по факту деньги остались у него. Мужчину быстро вычислили благодаря камере на банкомате. Также просчитался аферист и в том, что для операции использовал карту на свое имя.

Суд уже рассмотрел дело исилькульца. В качестве наказания мужчина получил год условно.