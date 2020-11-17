«Авангард» будет начинать матчи раньше, чтобы омичи могли смотреть прямые трансляции

«Авангард» перенесет время начала матчей, чтобы омичи могли посмотреть игры даже в рабочие дни. Фото:https://vk.com/hc_avangardomsk

Совсем скоро омичи смогут смотреть домашние матчи "Авангарда" в удобное время. Об этом рассказали в пресс-службе хоккейного клуба. Там уточнили, что с 26 ноября все домашние игры омской команды, которая находится в подмосковной Балашихе, пока продолжается строительство новой "Арены Омск", будут начинаться в 20:00 по омскому времени.

Из-за довольно большой разницы во времени со столичным регионом, многие омичи не могли смотреть домашние игры "ястребов" в прямом эфире, особенно если они выпадали на будние дни. Получалось, что они начинались слишком поздно. Сейчас, когда присутствие зрителей на спортивных соревнованиях в Москве запретили, "Авангард" сможет смело сдвигать начало матчей на более раннее время.

Отметим, что ближайший матч омская команда проведет по старому расписанию. Он состоится 23 ноября и будет приурочен к 70-летию "Авангарда", "ястребы" сразятся с "АкБарсом" в присутствии зрителей. Поэтому перенести время матча нельзя. Но уже следующую игру с "Амуром" проведут в удобное для омичей время. В декабре "Авангард" проведет 7 домашних матчей.