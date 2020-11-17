Москвичка ищет пропавшего в Омске брата

Алексей Бурковский перестал поддерживать связь с родственниками из другого региона еще летом. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В полицию Омска обратилась женщина, постоянно проживающая в столице. Она заявила о пропаже своего брата Алексея Бурковского. Москвичка рассказала, что на звонки 48-летний омич не отвечает с июня, примерно тогда же потерялся контакт и через соцсети.

- В настоящее время полицейские проверяют круг знакомых пропавшего омича, места его возможного появления, - сообщили о следственных мероприятиях в пресс-службе УМВД.

В ведомстве омичей просят помочь в поисках Алексея Бурковского и сообщить в полицию, если вы видели его или знаете, где он может находиться.