Омские депутаты вернулись к обсуждению вопроса о безопасности детей на воде

На комитете по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка обсудили безопасность на воде. Фото: Омский горсовет

Участники комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка в горсовете вернулись к обсуждению вопроса безопасности детей на водных объектах города. Напомним, впервые эту тему рассматривали месяц назад, но из-за большого количества разногласий оставили в комитете.

Профильный департамент мэрии инициировал введение ограничений для нахождения несовершеннолетних возле рек, озер и котлованов в Омске. Сделано это неслучайно – только за теплый период текущего года в регионе утонули 6 детей. Это антирекорд за долгое время.

В связи со сложившейся ситуацией предлагается запретить находиться рядом с водными объектами без взрослых детям до 16 лет. Исключение делается только для специально оборудованных для прогулок мест – таких, как набережные.

– Считаю, что такой закон должен распространяться на всю Омскую область, – высказал свою точку зрения депутат Алексей Ложкин. – А то получается: выехал за черту города в Омский район – запрет уже не действует. Наши дети ведь в основном бывают у рек летом, когда ездят в деревни к бабушкам.

Вице-мэр Анастасия Терпугова ответила, что такие законы на уровне региона приняты уже в нескольких российских субъектах – например, в Екатеринбурге. В Омской области соответствующего запрета пока действительно нет. Такое предложение, судя по всему, просто еще никто не вносил.

– Мы не можем снизить возраст ограничения на два года? – поинтересовался первый вице-спикер Юрий Тетянников. – У нас в областном центре многие несовершеннолетние живут без взрослых. Скажем, он студент вуза или учащийся техникума, и ему, получается, нельзя с девушкой спуститься к реке? Надо четко продумать формулировки ограничения. Иначе мы вызовем недовольство определенной категории граждан.

В правовом управлении горсовета и вовсе отметили, что предлагаемые ограничения, вообще, не вполне соответствуют федеральному законодательству. Там говорится только о запрете нахождения детей без взрослых на улице в ночное время.

Депутаты пока не понимают, кто будет контролировать, как соблюдается запрет на выход к воде. Также парламентарии предложили расширить список ограничений. Например, запретить несовершеннолетним находиться ночью на кладбищах – как это уже сделано в других регионах.

Окончательно тему с учетом всех этих вопросов и предложений рассмотрят на ближайшем пленарном заседании горсовета.