Омич воровал одежду из магазинов, потому что оказался выше стены

В полиции оперативно нашли и задержали вора. Фото: Олег ЗОЛОТО

В селе Лузино Омского района в полицию заявили о серии краж из магазинов верхней одежды на местном рынке. Два индивидуальных предпринимателя сообщили о краже нескольких веще на общую сумму более 15 000 рублей.

Как рассказали в пресс-службе УМВД, следов взлома обнаружено не было. Днем совершить кражу было бы сложно, на рынке всегда многолюдно. Кражи совершались по вечерам, когда вещевые магазина в помещении рынка закрывались. Тогда же уходили и большинство посетителей. Но попасть на территорию рынка было возможно, потому что до поздна работала пекарня. Этим и воспользовался 37-летний местный житель. Магазины на рынке разделены перегородками и не имеют крыш. Когда рынок пустел, благодаря высокому росту мужчина доставал верхние вещи на вешалках и уносил с собой.

Сейчас подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый за кражи местный житель. Ему может грозить до 5 лет лишения свободы.