Омских рыбаков уже поймали на тонком льду

Лед на омских водоемах еще слишком тонкий и может не выдержать человека. Фото: Сергей БЕЛОЗЕРОВ

В этом году из-за аномально теплой погоды, лед еще не сковал Иртыш. Даже Омь начала замерзать сравнительно недавно. Два дня назад на реке появились первые небольшие льдины, предвещающие весенний ледоход, но некоторые отчаянные омичи уже вышли на зимнюю рыбалку.

В пресс-службе мэрии рассказали, что в ходе рейдов по наиболее популярным у рыбаков местом специалисты МЧС первые группы рыбаков около озера Чередовое и в затоне речного порта. С ними была проведена беседа о соблюдении правил безопасного поведения на воде.

- В настоящий момент в затонах реки лед едва достигает 1-2 сантиметров, на озерах — до 3-5 сантиметров. Следует обратить внимание, что безопасным для человека считается ледовый покров толщиной в 10-12 сантиметров, - отмечают специалисты. По прогнозам, окончательно лед встанет только в конце ноября.