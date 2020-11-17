В Омске на частные средства поставили два новых светофора

Новые светофоры поставят в местах, где часто происходят аварии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На двух аварийно-опасных участках на дорогах в Омске появятся новые светофоры. Для муниципалитета их установка, везде, где это необходимо, не всегда по карману. В этот раз помог частный бизнес.

Первый объект появился пересечении улиц Кирова и 29-я Рабочей. Как сообщили в департаменте транспорта, установка светофора в этом месте назрела уже давно. В 2018 году там произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 5 человек.

Работы по строительству светофора на этом участке ведутся за счет финансовых средств инвестора – ООО «Барс-Резерв».

Установку светофора на втором участке – вблизи здания 90/1 по проспекту Мира – профинансировал индивидуальный предприниматель Тимур Суворов. На этом месте раньше был нерегулируемый пешеходный переход.

– После завершения работ эти светофорные объекты будут переданы городу, а впоследствии для подключения и обслуживания – БУ «Транссигнал», – сообщает пресс-служба администрации Омска.