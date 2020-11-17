Для «Омскэлектро» закупили 117 новых машин

Масштабного обновления подвижного состава не было 40 лет. Фото: пресс-служба администрации Омска

Сегодня мэр Омска Оксана Фадина и губернатор Омской области Александр Бурков вручили ключи от 117 новых автомобилей специалистам "Омскэлектро". Это первое существенное обновление парка техники за 40 лет работы предприятия. Технику взяли на общую сумму около 325 миллионов в рассрочку на 10 лет на льготных условиях. Экипажи уже сегодня смогли приступить к работе на новеньких автомобилях.

- Омск — город миллионник, и здесь не так просто поддерживать надежное и бесперебойное электроснабжение. Кроме того, я уже не раз подчеркивал, что от работы «Омскэлектро» зависит судьба многих предприятий, многих омичей, и даже в условиях пандемии они играют сегодня одну из ключевых ролей, обеспечивают бесперебойное электроснабжение стационаров, поликлиник, они также работают в круглосуточном режиме, как и врачи — делают одно общее дело, - отметил важность приобретения глава региона.

Подвижной состав является основой работы "Омскэлекторо". Его обновление позволит более оперативно реагировать на сообщения о неполадках и быстрее их устранять. Мэр Омска Оксана Фадина отметила, что эта покупка поможет предприятию развиваться и улучшать работу.

Ключи специалистам "Омскэлектро" вручила мэр города Оксана Фадина. Фото: пресс-служба администрации Омска

- В 2018 году мы провели комплексную инвентаризацию всех активов городского хозяйства. Тогда акцент делался на антикризисном управлении "Омскэлектро". В настоящее время этот этап завершен — коэффициент финансовой ликвидности демонстрирует позитивные тренды. И это уже не случайность, а закрепленная динамика. Мы сегодня говорим о развитии, об укреплении материально-технической базы и решении стратегических задач для всего города Омска в рамках актуализированного Генерального плана. Это как модернизация действующего электросетевого хозяйства, так и создание новых линий наружного освещения, - подчеркнула Оксана Фадина в своем обращении к работникам "Омскэлектро".

Генеральный директор "Омскэлектро" Андрей Жуковский смотрит в будущее с оптимизмом и рассказывает об амбициозных планах по модернизации электросетей в регионе и об уже существующих достижениях.

- Мы продолжаем заниматься наружным освещением города Омска, усовершенствуем светильники, которые есть. До конца этого года у нас запланирована замена еще двух тысяч светоточек. Большие планы у нас по дальнейшему развитию, — отметил он. — Мы, наверное, в следующем году запустим первый масштабный проект в Сибири по цифровизации районных электрических сетей, то есть это будут полностью автоматизированные подстанции, кабели из сшитого полиэтилена, что практически совершенно исключит перебои в электроснабжении, - рассказал Жуковский.

Качество и удобство новой техники оценил губернатор Омской области Александр Бурков.

Среди 117 машин, которые уже сегодня поступили в распоряжение специалистов компании, есть мобильные автомастерские, электротехнические лаборатории, автогидроподъемники, паровые установки, бортовые самосвалы, экскаваторы, бурильные машины, автокраны, погрузчики и другие машины. Сами работники "Омскэлектро" рады приобретению и высоко оценивают ее комфорт и функциональность. Это отметил и губернатор Омской области, который осмотрел новые машины, на которых предстоит работать аварийным службам города.