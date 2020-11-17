В Омской области снова побит антирекорд по смертности от ковида

В Омской области тесты на ковид оказались положительными еще у 229 местных жителей. Фото: Архив "КП"

В Омской области немного стабилизировался прирост заболеваемости коронавирусом. По крайней мере уже почти неделю не отмечалось резких скачков, как в начале месяца.

По данным областного минздрава на вторник, 17 ноября, в регионе выявили 229 новых случаев заражения ковидом (за весь период – 19 479).

Однако пугающими темпами начал расти другой показатель – смертности. За минувшие сутки снова побит абсолютный антирекорд с начала пандемии в области – сразу 9 умерших пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». В общей сложности жертвами COVID-19 в регионе стали уже 526 местных жителей.

Также сообщается, что число выздоровевших увеличилось на 133 (всего – 13 344 человек).

Территориальное распространение новых случаев COVID-19 в Омской области: Омск – 186, Омский район – 10, Черлакский район – 5, Нововаршавский район – 4, Азовский, Большереченский, Марьяновский, Знаменский районы – по 3, Полтавский Таврический, Тевризский районы – по 2, Русско-Полянский, Москаленский, Исилькульский, Горьковский, Тюкалинский, Муромцевский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.

Продолжают находиться под наблюдением медицинских работников 3 453 человека, сняты с медицинского наблюдения 82 457 человек.

9 омских лабораториях проводятся исследования на COVID-19, за последние сутки проведено 4 046 исследований, за весь период – 707 395.