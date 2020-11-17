Омский водитель, по вине которого погибли 4 человека, отделался сроком в колонии-поселении

Виновнику аварии придется выплатить потерпевшим более 4 млн рублей.

Трагическое ДТП, устроенное 44-летним омичом в Новосибирской области, случилось 8 августа.

Дмитрий Буриков двигался на грузовике по дороге между рабочим поселком Чистоозерное и городом Купино. В суде установлено, что омич выехал на встречку, где столкнулся с легковым автомобилем Mazda Premacy, в котором находились 6 человек. Там была семья, направлявшаяся на озеро Яркуль.

В аварии погибли 4 человека, в том числе 6-летний ребенок. Один человек получил тяжкие телесные повреждения, и еще один – средней тяжести вред здоровью.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области рассказали, что водитель полностью признал свою вину. Фигуранту вынесли сравнительно мягкий приговор: 2 года и 11 месяцев в колонии-поселении. Кроме того, ему придется выплатить пострадавшим компенсацию в 4 млн 7 тысяч рублей.