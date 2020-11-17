В Омске пьяный пациент материл врачей и угрожал им убийством

В больницу буйного омича доставила скорая. Фото: Татьяна ЭЙХМАН

Несколько неприятных минут пришлось пережить медикам накануне. В одну из омских больниц на скорой привезли очередного пациента. Мужчина был пьян, поэтому начал вести себя агрессивно. После того, как омичу оказали помощь, он начал материть медиков, кидаться на них и угрожать убийством. В итоге работники больницы нажали тревожную кнопку.

На вызов приехал наряд Росгвардии. Они и усмирили буяна. Как рассказали в пресс-службе ведомства, нарушителем оказался 320летний омич. Ранее он был неоднократно судим. Сейчас с буяном разбираются полицейские. За свой поступок протрезвевшему сибиряку придется отвечать.