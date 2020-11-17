Омский депутат предложил передать свою приемную детской спортшколе

В Омском горсовете прошло очередное заседание комитета по муниципальной собственности. Фото: Омский горсовет

Заседание комитета по муниципальной собственности начали с обсуждения проекта бюджета на 2021-й и плановый период 2022-23 годов. Напомним, этот документ уже рассмотрели на ряде комитетов, а также на публичных слушаниях 13 ноября.

И.о. главы департамента финансов Омска Ольга Илютикова озвучила основные параметры будущей казны города: доходы города составят 19,7 млрд рублей, расходы – 20,7 млрд рублей. Пока удалось уложиться в рамки допустимых значений по дефициту – он прогнозируется в 1 млрд рублей.

Также в дополнительных вопросах по инициативе Алексея Саяпина обсудили передачу помещения детской спортшколе. Депутат рассказал, что там сейчас находится его приемная и это мешает дальнейшему развитию секции борьбы. При этом занимающиеся там ребята проявляют большую инициативу и даже сами отремонтировали уже существующий зал. Но им не хватает места.

Саяпин предложил уступить место юным спортсменам, а свою приемную перенести в здание на улице Лермонтова.

– Это помещение расположено максимально близко к моему избирательном округу № 13, – обосновал свое предложение парламентарий. – Кроме того, оно долгое время пустует, город не может его ни продать, ни сдать в аренду.

Из-за особенностей законодательства о приватизации воплотить идею в жизнь оказалось не так просто. На передачу этой муниципальной недвижимости уже дано отрицательное заключение мэра.

– Коллеги, мы недавно передали в собственность области куда большее помещение, а здесь мы его оставляем городу, – отметил депутат Дмитрий Лицкевич. – Но в этом случае речь идет об интересах детей! Предлагаю поддержать инициативу.

Депутаты приняли этот вопрос к рассмотрению.