Стало известно, как будут работать крупнейшие катки Омска

В Омске начали заливать катки. Фото: мэрия Омска

В городе, наконец, установились морозы и начали заливать два главных открытых катка города. Оба планируют открыть в начале декабря.

Самый большой каток в Омске – на «Красной звезде (ул. Масленникова, 142/1). Его общая площадь составляет 12 750 квадратных метров. После открытия этот каток будет работать каждый день (кроме понедельника): по будням с 18.00 до 22.00, по выходным и праздничным дням – с 14.00 до 22.00. Стоимость выхода на лед: по будням – 100 рублей, в выходные дни – 200 рублей. Для пенсионеров, ветеранов боевых действий, инвалидов катание обойдется в 50 рублей (при предъявлении удостоверения. Дети до 6 лет – бесплатно, для многодетных семей (вторник, среда, четверг) – бесплатно (при наличии удостоверения).

Стоимость проката коньков с выходом на лед: будни – 200 рублей, выходные и праздничные дни – 300 рублей, для льготных категорий и детей до 6 лет – 50 рублей, для многодетных семей (вторник, среда, четверг) – бесплатно (при наличии удостоверения).

Фото: мэрия Омска

Кроме того, уже начата подготовка катка на стадионе «Юность» (ул. Богдана Хмельницкого, 221). Его площадь – около 10 тысяч квадратных метров. Массовые катания будут организованы по следующему расписанию: суббота-воскресенье и праздничные дни – с 14.00 до 22.00, вторник-пятница – с 17.00 до 22.00, понедельник – выходной.

Стоимость выхода на лед – 110 рублей, для детей до семи лет – бесплатно. Также посетители смогут взять коньки напрокат (для взрослых – 150 рублей, для детей до семи лет – 75 рублей).

По информации омского депспорта, также открытые катки зальют в парке имени 300-летия Омска, вблизи Ледовой арены им. Киселева (ул. 70 лет Октября, 8/1), на стадионе «Энергия» (ул. Челюскинцев, 98/1), на лыжной базе Центра лыжного спорта (ул. Березовая, 4), на территории спортивной школы «Крутая горка» (микрорайон Крутая горка, ул. Полтавцева, 2/1).