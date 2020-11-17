В Омске ищут парня, пропавшего больше недели назад

Родственники ищут Стаса уже 10 дней. Фото: ВКонтакте

В соцсетях появилось сообщение о поиске 29 летнего омича Станислава Свежина. Как утверждают в посте, ничего не известно о его месте нахождения еще с 7 ноября. На момент публикации больше недели никто не может дозвониться до мужчины или узнать, где он находится. Родственники говорят, что пропавший ушел на прогулку и не вернулся, телефон отключен.

Опубликовали и фото. Пропал молодой человек на вид около 30 лет, волосы светлые, глаза голубые, лицо овальное. В чем был на момент ухода не уточняют, но просят помочь в поисках.