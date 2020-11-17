Омич протаранил киоск с продуктами и сбежал, бросив автомобиль

Сразу после аварии водитель убежал за собственником авто. Фото: ВКонтакте

Накануне в Омске водитель "Лады" не справился с управлением и въехал в торговый павильон на остановке. Все произошло около 15:36 на остановке Школа №93 на улице Челюскинцев. Как говорят очевидцы, после столкновения водитель оставил машину и просто ушел. ДПС пришлось вызывать продавцу.

После ДТП стена киоска сломалась. Фото: ВКонтакте

В Госавтоинспекции рассказали, что водитель вернулся через некоторое время с собственником автомобиля. А еще у мужчины наблюдались явные признаки опьянения. Он объяснил, что автомобиль занесло и он не справился с управлением, а выпил уже после аварии. Протокол за езду в пьяном виде все же составили. Будет проведена проверка. Мужчине грозит штраф и лишение прав.