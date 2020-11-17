В Тюмени 18-летний омич получил 16 лет тюрьмы за убийство девушки из-за тысячи рублей

Полиция быстро вышла на след отморозка. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Жесткое преступление произошло еще в мае. 18-летний омич без особой цели приехал в Тюмень. В кармане у него было лишь 1 500 рублей, поэтому в первый же день он обокрал соседа по хостелу. Он вытащил у него 7 000 рублей, карту и телефон с наушниками. Позже на эти деньги он купил нож.

Через несколько дней омич попал под дождь и решил пересидеть непогоду в подъезде. Там он познакомился с молодой девушкой. Та пригласила его домой выпить чаю. Парень попросил помочь поискать в интернете объявления о сдачи квартиры в аренду. В тот момент, когда 20-летняя студентка искала варианты, омич нанес ей несколько ударов ножом и скрылся. Добычей отморозка стали всего 900 рублей.

Полиция быстро вышла на след преступника. Как сообщает Тюменский областной суд, омича приговорили к 16 годам тюрьмы. Он также будет вынужден выплатить родителям убитой 1,5 миллиона компенсации. Однако эти деньги уже не вернут им родного человека.