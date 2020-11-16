Омичам начнут выдавать транспортные карты, которые заменят паспорт, полис ОМС и ключ от домофона

Единую карту можно будет получить бесплатно. Фото: Архив "КП"

Транспортная карта «Омка» по аналогии с картой москвича станет универсальной. Фактически она будет частично дублировать банковскую – на нее можно делать все переводы.

Кроме того, разработчики обещают, что такой именной пластик заменит удостоверение личности или полис медстрахования. Также там будут аккумулироваться скидочные акции от компаний-партнеров, сообщает пресс-служба омской мэрии.

Единая карта омича выглядит так.

– Планируется, что с развитием сервисов и подключением новых партнеров, единая карта будет электронным ключом к цифровой инфраструктуре всего региона, – рассказал директор департамента транспорта мэрии Александр Вялков. – В функционале карты заложено, что со временем она может стать универсальной: это и полис ОМС, и путеводитель по городу, и скидки на билеты в музеи, театры и кино, и читательский билет, и оплата коммунальных услуг, и ключ-карта от любых электронных замков и домофонов.

Также сообщается, единая карта будет доступна в двух вариантах: с банковским приложением и без него. Оформить ее бесплатно смогут все омичи старше 14 лет. Правда, подросткам для этого потребуется письменное разрешение родителей.

Тестировать единые карты начнут уже в этом году. А полноценно они должны заработать в следующем.