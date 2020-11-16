В Омске на Новый год могут запретить корпоративы и Дедов Морозов

Новый год в Омске может пройти со строгими ограничениями. Фото: Веселовская Анна

Близятся новогодние праздники. Время подарков, корпоративов, детских утренников и семейных праздников. Но в этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе многое из этого могут запретить. На ограничениях настаивает Роспотребнадзор.

В ведомстве предлагают ограничить проведение корпоративов, новогодних банкетов, а также работу заведений общественного питания. В пресс-службе также подчеркнули, что прорабатывают вопрос об ограничении работы Дедов Морозов на дому.

-Как правило, в новогоднюю ночь артисты обходят несколько квартир, там могут оказаться и заболевшие, и носители коронавируса, и контактные люди. Все предложения находятся на проработке, - отметили в ведомстве.

Не исключено, что введение этих мер рассмотрят на ближайшем заседании оперштаба в Омске.