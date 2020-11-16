В Омске накрыли сеть подпольных казино

В настоящее время деятельность клубов приостановлена.
Фото: Юрий СОКОЛОВ
В Омске нашли два игровых зала, в которых могли играть почти 60 человек. Их работу прекратили, а организаторов ищут. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета.
В ведомстве уточнили, что казино находились на улице Масленникова 82 и Кирова 47. Администраторами там работали девушки из Омского района. При обыске в помещениях нашли 56 компьютеров, а также телефоны с номерами клиентов и наличные деньги в сумме 63,5 тысяч рублей. Организаторов казино пока задержать не удалось.
Уже возбуждены уголовные дела за незаконную организацию и проведение азартных игр. Продолжаются следственно-розыскные мероприятия для установления всех причастных к нелегальному бизнесу.