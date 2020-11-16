У жителя омского севера, срубившего 99 берез, в наказание забрали две бензопилы

Черный лесоруб отделался условным сроком.

В Омской области судили 60-летнего жителя Колосовского района, расположенного на севере региона. Мужчину признали виновным в вырубке 99 берез. Для осуществления замысла он нанял двоих рабочих, которые не догадывались, что делают что-то незаконное.

Ущерб, который сельчанин причинил лесу, оценили в 310 тысяч рублей. Фигурант возместил ущерб во время следствия, поэтому ему вынесли сравнительно мягкий приговор.

– Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

А, чтобы у злоумышленника не было соблазна на рецидив, у него конфисковали еще и орудия преступления – две бензопилы.