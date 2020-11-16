Для правительства Омской области закупят 19 новых машин за 36 миллионов

Правительство объявило аукцион на поставку новой техники. Фото: Веселовская Анна

Правительство Омской области планирует закупить 19 новых автомобилей. Главное управление контрактной системы уже объявило аукционы на их поставку.

Планируют закупить 11 автомобилей "Тойота камри" по 2,1 миллионов каждая, 2 более мощные машины той же марки с объемом двигателя 200 лошадиных сил по 2,28 миллионов каждая. Также просят поставить 3 КИА К5 по 1,6 миллионов и 3 "Ниссан терано" по цене 1.2 миллиона за штуку.

По вопросам закупки власти обратились в Минрпромторг, так как все автомобили иностранного производства и могут быть куплены только после одобрения специалистами ведомства.