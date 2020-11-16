В Омске пенсионера сбили рядом с пешеходным переходом

В обстоятельствах гибели пешехода разберутся в Госавтоинспекции. Фото: Веселовская Анна

Сегодня ранним утром около 7:40 в Госавтоинспекцию поступило сообщение о ДТП со смертельным исходом.

Прибывшие на место сотрудники установили, что "Хендай Туксон" под управлением 30-летнего омича двигался по улице 22 Декабря со стороны бульвара Архитекторов в районе магазина "Перекресток" наехал на пешехода. Он перебегал дорогу в неположенном месте совсем недалеко от пешеходного перехода.

Как сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции, от полученных травм 66-летний мужчина скончался на месте. Все обстоятельства произошедшего будут установлены после завершения проверки.