Мэр Калачинска уволился после штрафа за пьяную езду

Чиновника остановили за пьяное вождение местные сотрудники Госавтоинспекции.

Накануне стало известно, что зв пьяную езду в Омской области остановили мэра Калачинска Александра Черняка. Он подтвердил, что сел за руль подшофе и сейчас ожидает решения по делу. За вождение в пьяном виде чиновнику может грозить штраф до 30 тысяч и лишение водительских прав.

В администрации Калачинска рассказали, что Черняк написал заявление об уходе по собственному желанию. Он проработал на этой должности четь больше 5 месяцев. На ближайшем заседании рассмотрят его отставку и в случае ее принятия выберут нового главу поселения.