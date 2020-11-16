Три инновационных проекта омичей признаны лучшими на научно-практической конференции Росводоканала

Несмотря на это, все участники справились и отлично защитили свои работы. Молодые специалисты омского водоканала представили пять проектов, три из которых стали лучшими.

Из традиционных трёх секций призовые места омичи заняли в двух. Так, в «Развитие бренда» участники из Омска завоевали сразу два места. В номинации «Готовые решения» первое место у начальника центрального офиса Анастасии Лебедь, которая представила работу «Школа оператора. Трансформация рабочих процессов ЦОА», а второе место присудили совместному проекту специалистов отдела по заключению договоров Алёне Ивановой и Анне Шапоревой с инициативой «Развитие мобильного приложения РВК.Услуги» в номинации «Инициатива».

В секции «Поддержка бизнеса» в номинации «Инициатива» второе место у обходчика водопроводно–канализационной сети 4 разряда Александра Баталова и слесаря аварийно-восстановительных работ 3 разряда Антона Пестрякова с совместной работой «Организация комплекса установок по приему и утилизации снега с возможностью приёма жидких бытовых отходов».

- На протяжении 10-ти лет молодежь нашего предприятия активно участвует в научно-практической конференции. Я поздравляю с победой и молодых специалистов - участников конференции, и их наставников. С каждым годом становиться сложнее находить новые идеи, но ребята их не только находят, они доказывают их актуальность, и затем сами участвуют в их внедрении на предприятиях, - рассказал генеральный директор «Росводоканал Омск» Сергей Шелест.