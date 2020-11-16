Омскую продавщицу будут судить за нападение на сотрудника Роспотребнадзора

Дело скоро рассмотрят в суде по существу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омской продавщице грозит серьезный штраф, а возможно и реальный срок за избиения инспектора Роспотребнадзора. Женщина пыталась помешать ему фиксировать нарушения на торговой точке.

Как выяснило следствие, конфликт произошел 21 июля 2020 года в магазине "Продукты", который принадлежит частному предпринимателю. Во время смены 49-летней омички в магазин пришли с проверкой соблюдения санитарных норм инспекторы Роспотребнадзора. На камеру мобильного телефона инспектор был должен зафиксировать нарушения. Продавщица попыталась этому помешать и набросилась на представителя закона кулаками.

Как сообщает пресс-служба следственного комитета, свою вину омичка не признала, но следователь собрал достаточно материалов, чтобы представить их в суде. Женщину обвиняют в в применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей. Санкции этой статьи предусматривают штраф до 200 тысяч, либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок до 5 лет.