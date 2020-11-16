Завершились поиски пропавшего на прошлой неделе охотника

По предварительной версии мужчина утонул. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омской области завершились поиски 54-летнего Юрия Порохова. К сожалению, его обнаружили мертвым.

Он пропал 5 дней назад, ушел на охоту из деревни Листвяги в Большеуковском районе Омской области и не вернулся. Первой забеспокоилась жена, когда не дождалась мужа вечером. Местные жители и полиция прочесали близлежащий лес, но не нашли сельчанина. Обнаружили только следы, которые обрывались у местной реки. Поиски продолжались 5 дней и завершились в минувшее воскресенье.

Как сообщают в пресс-службе следственного комитета, тело мужчины нашли в реке Тава. Следов насилия на теле не обнаружено, а точную причину смерти установят после вскрытия.