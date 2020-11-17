В Тевризском районе обнаружили очаг бешенства

Вирус бешенства выявлен у лисы на территории рабочего поселка Тевриз. Поэтому сейчас в этом населенном пункте проводятся мероприятия по предотвращению распространения и ликвидацию этой болезни. В ближайшее время здесь будет введен карантин по бешенству. На указанной территории запрещается: торговля домашними животными, проведение выставок собак и кошек, выводка и натаска собак, вывоз собак и кошек за пределы указанной территории.

Омская область традиционно является территорией, неблагополучной по бешенству. В нашем регионе время от времени возникают очаги этого опасного заболевания, которое в природе переносят дикие плотоядные животные – лисицы, корсаки, енотовидные собаки, волки, а в городе бродячие собаки и кошки. В этом году на территории Омской области зарегистрировано 11 случаев заболевания животных бешенством, в прошло их было 17.

Управление Россельхознадзора по Омской области контролирует все проводимые мероприятия, направленные на ликвидацию бешенства на территории региона.