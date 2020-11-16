В Омске за ночную работу оштрафовали 7 ресторанов

Некоторые заведения не соблюдали ограничения по работе. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омской области продолжают активно следить за соблюдением ограничений введенных из-за коронавируса. Специалисты министерства региональный безопасности Омской области постоянно проводят рейды по соблюдению масочного режима в транспорте и торговых центрах. За последнюю неделю с 9 по 15 ноября проели рейды по соблюдению запрета на ночную работу кафе и ресторанов. Эти меры ввели на последнем оперштабе.

В ведомстве сообщили, что обнаружили 7 заведений, нарушавших запрет. Они принимали посетителей с полуночи до 6:00, хотя должны были быть закрыты. Теперь владельцам грозят штрафы от 100 рублей. А одному из предпринимателей даже временно запретили работать.

Во время рейда выявили и незаконную работу батутного центра. Сейчас деятельность по оказанию досуговых и спортивно-развлекательных услуг ограничена. По результатам проверки на предпринимателя составили административный иск.