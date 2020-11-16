На реставрацию старинных особняков в центре Омска выделили 3 млн

Также деньги на дальнейшее развитие получит большереченская «Старина Сибирская».

Вероятно, в обозримом будущем к немногочисленным экскурсионным маршрутам Омска добавится еще один. Чтобы улочки в центре города было нестыдно показать туристам, расположенные там старинные особняки приведут в порядок. Авторы идеи выиграли на это грант Ростуризма.

Также средства достанутся на развитие большереченского музея-заповедника «Старина Сибирская».

Два проекта из нашего региона получили гранты Ростуризма.

– От Омской области было подано 37 проектов, – рассказали в пресс-службе областного минкульта. – Два победителя от Омской области – это ЗАО «СТА - маркетинг» (3 млн рублей) и музей-заповедник «Старина Сибирская» (2 млн 590 тысяч). Проект «Создание туристских объектов экскурсионного показа», реализуемый закрытым акционерным обществом «СТА-маркетинг», предусматривает реставрацию, адаптацию под посещение туристами и экскурсантами (в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья) в центральной части Омска домов постройки начала ХХ века и включение их в экскурсионные программы, как объекты показа. Что касается музея-заповедника «Старина Сибирская», то здесь средства будут направлены на развитие казачьего стана для туристов и проведения серии событий на данной локации в следующем году.

Также сообщается, что средства выделяются на условиях софинансирования в 30% от организаций, выигравших гранты. По условиям договоров, проекты должны быть реализованы за полгода.