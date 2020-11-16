Жильцы нескольких многоэтажек в Омске останутся без газа на неделю

Для жителей 16 домов отключат газ на неделю. Фото: Федор СКВОРЦОВ

В соцсетях появилось сообщение от жителей поселка Светлый в Омске с жалобами на длительное отключение газа.

Жильцов заранее предупредили, что отключат газоснабжение с 16 по 20 ноября из-за работ на газопроводе. Под отключение попадают 16 многоквартирных домов. Местные жители недоумевают, почему газ отключают так надолго, ведь не у всех есть электрические чайники и плитки.

Омичей предупредили об отключении газа на неделю. Фото: ВКонтакте

- Как жить без газа целую неделю? Не каждый имеет микроволновку, мультиварку, электрочайник или плитку, - пишет автор. Отмечает он также и то, что некоторые отапливаются газом.

В комментариях омичи сочувствуют жителям поселка, но сходятся во мнении, что лучше переждать ремонтные работы, чем бороться с последствиями взрыва газа.