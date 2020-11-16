Омичи пожаловались на гонщиков на парковке гипермаркета

Шум от моторов мешает спать жителям соседних домов. Фото: ВКонтакте

Накануне в соцсетях омичи опубликовали жалобу на гонщиков-любителей, которые собираются на парковке возле гипермаркета "Окей". Местные жители опасаются, что рано или поздно может случиться серьезная авария или собьют кого-то из припозднившихся посетителей магазина. Он действительно закрывается довольно поздно, в 23:00.

- Там уже давно молодежь на машинах устраивает гонки. К магазину вечером страшно подойти.

Рано или поздно будет трагедия. А жители соседних домов постоянно слышат рокот двигателей, - написал автор поста.

Любители попробовать себя в искусстве управления автомобилем действительно частые гости парковки. Чаще всего они упражняются в дрифте. Во время одного из таких заездов чуть не сгорела машина. Тогда вовремя нашли огнетушитель.