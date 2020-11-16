На страшном пожаре в Омской области погиб человек

Страшный пожар случился в Таврическом районе. Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Серьезный пожар случился в селе Новоуральском Таврического района накануне, 15 ноября. К сожалению, очевидцы слишком поздно заметили ЧП. Когда они обратились за помощью, огонь уже сильно разгорелся.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

– Сообщение о пожаре в одноэтажном доме на двоих хозяев поступило в 21.06, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – На момент прибытия пожарных горел дом, частично обрушилась кровля над квартирой № 1. В результате пожара были повреждены и разобраны: дом на площади 100 кв. метров, веранды обеих квартир на общей площади 60 кв. метров.

Также сообщается, что открытое горение удалось ликвидировать в 22.00. Полностью пожар потушен в 01.20 На месте работали три пожарных автомобиля и семь человек личного состава.

Хозяйку квартиры, где случился пожар, успели вытащить на улицу соседи. Ее 49-летнего сына также спасли. С ожогами мужчину доставили в больницу. 84-летний хозяина жилья не смог выбраться из горящего дома. Он погиб, надышавшись угарного газа. Тело пенсионера нашли только при разборе завалов.

– По предварительным данным, установленным во время осмотра места происшествия и опроса очевидцев, причиной пожара могла стать искра от неостывшей золы из печи, которую хозяева вынесли на веранду, где следователями впоследствии был обнаружен очаг возгорания, – рассказали в пресс-службе областного СУ СК. – Пожар заметили соседи, которые вызвали сотрудников МЧС. Причиной смерти пенсионера вероятнее всего стало отравление продуктами горения.