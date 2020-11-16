В Омске водитель на «Мерседесе» подрезал такси: погибли два человека

Водителя такси и одного из его пассажиров спасти не удалось, второго увезли в больницу с тяжелыми травмами. Фото: архив "КП"

В Омске будут судить местного жителя за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Трагедия случалось 31 мая на улице Богдана Хмельницкого. 27-летний водитель на Mercedes-Benz G500 внезапно начал перестраиваться в правый ряд, не включив предупредительный сигнал. В результате он допустил столкновение с машиной такси.

В результате происшествия таксист и один из его пассажиров погибли. Еще один пассажир получил тяжелые травмы. Предполагаемый инициатор случившегося свою вину признает лишь частично.

– Уголовное дело по существу рассмотрит Октябрьский районный суд города Омска, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.