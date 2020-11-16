Врачи дали совет омичам без масок, как снизить риск заражения

В регионе до сих пор действует масочный режим. Фото: пресс-служба правительства Омской области

В Омской области еще с весны действует масочный режим. Тем не менее, бывают ситуации, когда остаешься без средств защиты. Совет омичам, оказавшимся в какой-то момент без маски, дал врач-инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков. Он отметил: без нее не спасет даже социальная дистанция.

- Формулировку «молчание – золото» никто не отменял. К сожалению, из-за эпидемии коронавируса она приобретает совершенно другое значение. Когда мы общаемся друг с другом, особенно громко, мы не просто выдыхаем воздух, а делаем это с огромной силой, - рассказал медик в эфире радио "Спутник". - Социальная дистанция в 1,5 метра без маски в таком случае может быть неэффективна. Когда в воздухе висит этот самый коронавирус, в этот момент увеличивается вирусная нагрузка.