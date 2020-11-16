В минздраве объяснили, почему выписали из больницы омичку с 95% поражения легких

Женщину пришлось госпитализировать повторно. Фото: пресс-служба правительства Омской области

Родные 64-летней омской пенсионерки Ольги Андреевной пожаловались на то, что ее не долечили и выписали из больницы. По словам дочери пациентки, у нее было 95% поражения легких. Тем не менее, женщину отправили домой. В итоге через пару часов она начала задыхаться и ее пришлось госпитализировать повторно.

Правда, у омского минздрава своя версия событий. В ведомстве рассказали, почему выписали пенсионерку.

- В Горбольнице №1 она получала лечение, было отмечено улучшение состояния, температура снизилась до 36,8 ° С , но оставались жалобы на подкашливания. Несмотря на это 13 ноября пациентка написала отказ от дальнейшего лечения по семейным обстоятельствам, о чем имеется выписка в истории болезни пациентки, - прокомментировали в омском минздраве. - В этот же день родственники увезли женщину домой. Дома состояние пациентки вновь ухудшилось. Возможно причиной этому послужила нагрузка, вызванная подъемом на 5й этаж без лифта.