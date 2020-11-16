За выходные от коронавируса умерло 16 жителей Омской области

Коронавирус и не думает отступать. Фото: пресс-служба правительства Омской области

Ситуация с коронавирусом продолжает оставаться напряженной. Это признают и омские власти. Свидетельствуют о непростой ситуации и цифры. Смертность в Омской области продолжает расти. Только за последние выходные в больницах скончалось 16 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

В субботу и воскресенья 13-14 ноября умерло по 8 пациентов. С начала пандемии число умерших от ковида уже составило 509 человек. Всего заразилось - 19 024 сибиряка. Омская область периодически попадает в ТОП-25 регионов по количеству выявленных случаев случаев коронавируса. Ранее губернатор Александр Бурков заявлял, что ситуация с пандемией в регионе управляемая, и федеральная помощь Омской области не требуется.